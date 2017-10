VIDEO. Voyage à Movieland, le pays du cinéma imaginé par un passionné

Qu'est-ce qui relie Harry Potter à Forrest Gump ? Qu'y a-t-il entre Retour vers le futur et L'Armée des 12 singes ? Sur la carte intitulée "Movieland", créée par David Honnorat, designer et critique de cinéma, des routes, des rivières, des chemins de fer matérialisent les connexions entre des films a priori très différents. Ce trentenaire français a passé plus de 300 heures à imaginer et dessiner cette carte géante, qui rassemble plus de 1 800 longs-métrages du monde entier, ou presque.

Un "instrument de découverte" du cinéma

"Voir des films, c’est un peu comme voyager", explique David Honnorat à franceinfo. Voyager "dans le monde imaginé par les cinéastes" et aussi "dans notre esprit" où "se crée un monde de liens", qu'il a voulu matérialiser avec Movieland. "Un de mes objectifs était d'en faire un instrument de découverte", raconte David Honnorat, qui souligne aussi l'aspect "sentimental" de ce travail.

Survoler la carte et voir les titres de films qui m'ont touché, ça me fait quelque chose. David Honnorat à franceinfo

Sur Kickstarter (en anglais), où David Honnorat a lancé une collecte de fonds, le projet Movieland a déjà récolté plus de 17 000 euros, sur les 5 000 demandés au départ. Les fonds serviront à financer l'impression et les envois aux contributeurs et futurs acheteurs, qu'il espère sédurie dans le monde entier. Et pourquoi pas à transformer cette carte en livre, avec toutes les explications utiles au voyage.