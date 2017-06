VIDEO. Vélo en ville : attention danger !

Voitures stationnées sur les pistes cyclables, refus de priorité, dépassements dangereux, voilà ce que vivent quotidiennement les cyclistes des plus ou moins grandes métropoles. Loin du cyclisme loisir, certains défendent le vélo en tant que moyen de transport au même titre que la voiture. A Copenhague (Danemark), près de 40% des habitants utilisent leur vélo pour aller au travail, contre à peine 2% en France. Pour expliquer un tel chiffre, certains cyclistes ont décidé de dévoiler leur quotidien sur deux roues.

Munis d'une caméra embarquée, ils filment leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail à Paris ou à Rouen et publient ces vidéos sur leur chaîne YouTube. Le but : mettre en lumière le comportement imprudent des automobilistes. Des actes dangereux que subissent également les cyclistes professionnels. En l'espace de quelques semaines, trois d'entre eux ont ainsi connu un destin plus ou moins tragique. L'Italien Michele Scarponi est mort le 22 avril 2017, percuté par un véhicule lors de son entraînement. Les agressions du Britannique Chris Froome et du Français Yoann Offredo ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. L'Union nationale des cyclistes professionnels (UNCP) a même lancé une campagne de prévention, rappelant les distances de sécurité exigées lors du dépassement d'un vélo, en ville et à la campagne.