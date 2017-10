VIDEO. Trois conseils pour en mettre plein la vue à Halloween

Les citrouilles sont de retour, mardi 31 octobre, à l'occasion de la fête d'Halloween. Revoilà aussi les toiles d'araignée et les insectes en plastique pour faire peur aux invités. Mais si vous voulez frapper plus fort et être carrément effrayant, des moyens existent : la société américaine Atmosfx propose ainsi des dispositifs qui poussent plus loin le concept de décoration. Grâce à des rétroprojecteurs et des hologrammes, celle-ci permet de faire croire par exemple à une attaque de zombies derrière les vitres.

Des idées pour trouver votre costume

Si votre plaisir est dans le déguisement, il existe d’autres solutions que la location du classique costume de sorcière ou de Dracula. La chaîne YouTube DIY Costume Squad propose des tutoriels pour créer le sien de ses propres mains. Thor, IronMan, Jack Sparrow, Wonder Woman… Il y en a pour tous les goûts. La vidéo explicative pour fabriquer son costume de Spiderman a été vu plus d'un million de fois.

On ne sait pas si les stars regardent ces tutoriels, mais elles ont aussi de bonnes idées. Chaque année, c'est à celui ou celle qui sera le plus original. En 2017, on retiendra surtout Bruce Willis et son hommage aux deux jeunes filles dans le couloir de Shining et Gwyneth Paltrow, qui a enfin montré ce qu’il y avait dans la boîte à la fin de Seven.