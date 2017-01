VIDEO. Sept destinations pour passer des vacances de rêve en 2017

Vous hésitez sur le lieu de vos prochains congés ? Le New York Times (en anglais) a des idées à revendre. Le journal américain a publié, mercredi 4 janvier, une liste de 52 endroits (un par semaine, donc) à explorer en 2017. Sur le podium des destinations privilégiées pour cette année : le Canada, le désert d'Atacama au Chili et la ville d'Agra, et son célèbre Taj Mahal, en Inde.

"Plage, pétanque, pastis"

Plus près de nous, le quotidien conseille des virées en Europe, notamment dans les villes d'Hambourg (Allemagne), Stockholm (Suède) ou encore Madrid (Espagne) et Chypre. Il signale aussi des endroits méconnus. Ainsi, le quotidien vante les mérites de Penzance (Angleterre), sorte de "Mont-Saint-Michel" britannique, où vous pourrez goûter à la cuisine locale et respirer l'air iodé. Si vous préférez le soleil, direction Antequera, en Andalousie, et ses dolmens. Au Portugal, le New York Times conseille de partir à une heure de Lisbonne pour découvrir la presqu'île de Comporta.

Et en France ? L'île de Porquerolles, située au large d'Hyères (Var), est la seule destination française à figurer dans le classement. Le New York Times fait les éloges de ses plages de sable, ses vins locaux et ses chemins montagnards à emprunter à vélo. "Plage, pétanque, pastis : parfait", résume le quotidien.