VIDEO. Pourquoi le Tourist Trophy de l'île de Man est la course de moto la plus dangereuse du monde

Le Tourist Trophy de l'île de Man a fait sa 147e victime. Un pilote britannique de 48 ans, Davey Williams, a succombé à ses blessures, mardi 6 juin, après un accident au troisième tour de la course, dimanche, rapporte le Guardian (en anglais). Un drame qui ne fera que renforcer la réputation de l'épreuve, créée en 1907, comme la plus dangereuse du monde pour les pilotes de moto.

"Si je rate un virage, je perds ma vie"

Chaque année, 60 kilomètres de routes sont transformés en circuit et la course attire 40 000 touristes sur l'île de Man, petit territoire situé entre le Royaume-Uni et l'Irlande. "Si Roger Federer rate son coup, il perd un point. Si je rate un virage, c’est ma vie que je perds", explique Richard Quayle, un ancien champion qui s'est retiré en 2003 après un spectaculaire accident qui l'a conduit à être opéré plusieurs fois.