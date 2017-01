VIDEO. Piqûre de guêpe, chute, électrocution... Quels sont les accidents domestiques les plus fréquents ?

Plus de 20 000 Français sont décédés à la suite d'un accident de la vie courant en 2012. Soit la troisième cause de mortalité en France, après les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Ce chiffre, révélé mardi 10 janvier 2017 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire recouvre une grande diversité de situations.

De la piqûre d'abeille à la chute, en passant par la décharge d'une arme ou la noyade, le nombre de décès "domestiques" est resté stable entre 2010 et 2012, alors que le nombre de tués sur la route a largement diminué sur la même période.



Face aux risques d'accident domestique, les gestes qui sauvent ont été désignés comme grande cause nationale en 2016.