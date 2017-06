VIDEO. Mario, Xbox, Star Wars... : les neuf nouveautés à retenir de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo

C'est là que se dessinent les tendances et que sont présentés les titres majeurs de l'année : l'E3, principal salon de jeux vidéo au monde, se tient à Los Angeles du mardi 13 au jeudi 15 juin. Mais, comme chaque année, les principales firmes qui animent le marché, de Sony à Nintendo, ont tenu leurs grandes conférences dans les jours qui précèdent. Franceinfo vous résume en images les révélations les plus marquantes de cette édition 2017.

Les nouvelles consoles sont la principale attraction du salon. Cette année, Microsoft a présenté sa Xbox One X, version remaniée de la Xbox One, qu'il présente comme la plus puissante des consoles sur le marché : elle serait 40% supérieure à la concurrence sur ce point et fait miroiter la possibilité de jouer à des jeux en 4K, un format d'image à très haute définition.

Un Mario plein de surprises

Sur le plan des jeux, la révélation la plus marquante est celle de Super Mario Odyssey, qui sortira en octobre sur la Nintendo Switch et s'annonce comme un des épisodes les plus étranges de la série. L'emblématique casquette rouge du plombier lui permet désormais de se glisser dans la peau de ses ennemis, d'animaux, de dinosaures, ou encore d'objets du décor. Le héros rencontrera également pour la première fois les Lapins crétins dans un autre jeu : Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle.

De nouvelles images de principaux blockbusters de la fin d'année ont également été dévoilées, comme Star Wars : Battlefront II, qui permettra de combattre dans les décors de tous les films de la saga, ou encore Assassin's Creed Origins, premier volet de cette série à se dérouler en Egypte antique.