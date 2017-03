VIDEO. "Les femmes doivent gagner moins que les hommes car elles sont plus faibles", affirme un eurodéputé polonais

Des remarques sexistes au Parlement européen. Mercredi 1er mars, l'eurodéputé polonais d'extrême droite Janusz Korwin-Mikke a fait une déclaration polémique. "Les femmes doivent gagner moins parce qu'elles sont plus faibles, plus petites, moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c'est tout", a-t-il déclaré. Et pour appuyer son propos, il a avancé un argument pour le moins étrange : "Vous savez combien il y a de femmes dans les cent premiers joueurs d'échec au monde ? Je vais vous le dire : aucune", a ajouté celui qui avait également fait un salut nazi au Parlement en 2015.

La réaction d'une eurodéputée espagnole

Son discours n'est évidemment pas resté sans réponse. L'eurodéputée espagnole Iratxe Garcia-Perez s'est chargée de le recadrer. "D'après vous, je ne devrais donc pas être là en tant que députée, a-t-elle lancé. Je sais que ça vous fait mal que nous, les femmes, puissions représenter des citoyens dans ce Parlement, dans les mêmes conditions que vous." Elle a conclu par : "Je suis ici pour défendre toutes les femmes européennes d'hommes comme vous."