VIDEO. Le footballeur Mats Hummels recadré pour un plongeon trop dangereux posté sur Instagram

Mats Hummels est passé à quelques centimètres d'entrer au panthéon des blessures les plus improbables des footballeurs. Le défenseur allemand du Bayern Munich a posté, mardi 29 août, sur son compte Instagram, une vidéo où il plonge dans une piscine depuis un balcon. Une pitrerie qui n'a pas beaucoup plu à l'encadrement de l'équipe nationale allemande, qui a annoncé avoir recadré son joueur, mercredi.

"Ça aurait pu être bien pire s'il avait plongé la tête la première", a expliqué Oliver Bierhoff, vieille gloire du foot allemand et manager général de la sélection. "Nous ne sommes pas la police des réseaux sociaux, pourtant il faut bien souligner qu'il joue un rôle d'exemple". "N'essayez pas ça à la maison", écrivait justement Mats Hummels en commentaire de sa vidéo, expliquant également que "ça a l'air plus spectaculaire que ça ne l'est en réalité".

A quelques jours de matchs décisifs avec l'Allemagne

La vidéo a été tournée par le joueur de 28 ans pendant des vacances en Croatie, mais on ne sait pas à quelle date. Quoi qu'il en soit, l'encadrement de l'équipe nationale a dû avoir des sueurs froides en imaginant la blessure qu'il aurait contractée s'il avait raté le bassin.

L'Allemagne rencontre vendredi à Prague la République tchèque, puis la Norvège lundi à domicile dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Elle peut valider son billet pour la compétition, l'été prochain en Russie, en cas de résultats favorables. Et Mats Hummels devrait être sur le terrain.

La dernière fois que le défenseur avait fait parler de lui, c'était pour une meilleure raison : il s'est engagé à reverser 1% de son salaire à des œuvres de charité, dans le sillage du milieu espagnol Juan Mata.