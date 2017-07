VIDEO. Japan Expo : le mode d'emploi pour devenir cosplayer

Vous rêvez de vous réincarner en Sailor Moon ou en Zelda ? Pourquoi ne pas devenir cosplayer ? Le cosplaying, c'est l'art de se mettre dans la peau d'un personnage de manga, de dessin animé ou de jeu vidéo. Le cosplay show est un des moments forts de Japan Expo, qui se tient à Paris jusqu'au dimanche 9 juillet.

Si vous voulez devenir cosplayer, il faut d'abord choisir votre personnage. Piochez dans les héros que vous connaissez parfaitement, ça sera plus facile. Ne soyez pas trop ambitieux dès le départ et optez pour un costume réalisable et dans lequel vous vous sentez à l'aise.

Des conventions partout en France

La clé dans le cosplay est de confectionner soi-même son costume. Mieux vaut vous armer d'une bonne machine à coudre et de beaucoup de patience. Choisissez avec soin vos tissus, mais aussi vos accessoires. Ils sont primordiaux car ils sont souvent le symbole du personnage. Selon votre budget, vous devez ensuite choisir une belle perruque, éventuellement des lentilles de couleur. Enfin, ne lésinez pas sur le maquillage.

Puis il ne reste plus qu'à vous inscrire à un concours de cosplay. Il existe de nombreuses conventions partout en France, tout au long de l'année. Si votre inscription est validée, il faut ensuite préparer votre prestation sur scène et bien choisir votre musique.