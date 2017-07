VIDEO. Football : pourquoi il faut regarder l'Euro féminin

D'après Bernard Lacombe, le bras-droit du président de l'OL, Jean-Michel Aulas, femmes et football ne font pas bon ménage. Pourtant, ce sont elles qui vont occuper le devant de la scène footballistique puisque la 12e édition de l’Euro de football féminin débute dimanche 16 juillet aux Pays-Bas et sera à suivre sur France Télévisions. Un an après les hommes, 16 équipes nationales féminines vont s'affronter pour la suprématie européenne et tenter de faire tomber l’Allemagne, sextuple tenante du titre.

Premier titre international pour la France ?

Derrière la Mannschaft, l’équipe de France fait figure d'outsider. Désormais entraînées par Olivier Echouafni, ancien joueur de l’OM, les Bleues courent toujours après un premier titre international. Elles espèrent faire mieux que les hommes de Didier Deschamps, battus en finale du dernier Euro par le Portugal (1-0). Cet Euro doit aussi prouver que les filles sont capables de régaler ballon aux pieds. Histoire de donner tort une bonne fois pour toutes à Bernard Lacombe.