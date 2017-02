VIDEO. Etats-Unis : un maître d'école accueille ses élèves avec un "check" personnalisé tous les matins

"High five !" Ce maître d'école est sans doute celui dont chaque élève d'école primaire rêve. Dans un établissement de Charlotte, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, Barry White Jr., professeur de CM2, a une méthode bien particulière d'accueillir sa classe. Loin du traditionnel "bonjour", il tape dans la main de chacun de ses élèves avec une chorégraphie personnalisée. Ici, l'élève et le professeur tournent sur eux même ; là, ils lèvent les bras en l'air après avoir tapé des pieds.

"Un des aspects essentiels de l’enseignement, c’est la relation avec les élèves. Je veux que mes élèves soient heureux de venir à l'école, et encore plus dans ma classe. J’ai remarqué qu’une si petite chose avait déjà de l’impact et leur procurait de la joie", justifie Barry White Jr., pour expliquer le bien-fondé de sa méthode.