VIDEO. En Arctique, les ours blancs jouent les vidéastes

Ils se promènent sur la glace, pêchent des poissons et se chicanent. Dix ours polaires ont été munis de caméras par des scientifiques, en avril 2016. Pendant deux semaines, ils ont arpenté leur territoire situé en mer de Beaufort, dans l'Arctique, se filmant entre eux. Les chercheurs de l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis ont publié les images, lundi 9 janvier.

Leur habitat menacé de disparition

Pour les scientifiques, il s'agissait de disposer de données sur le quotidien et l'alimentation des ours. Ils cherchent à mieux connaître l'impact de la fonte des glaces en Arctique sur le comportement de ces mammifères, une espèce menacée d'extinction. Si cette fonte des glaces se poursuit au rythme actuel, 42% de la surface de l’habitat estival des ours polaires aura disparu d'ici 2050, rappelle le WWF.