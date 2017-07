VIDEO. Découvrez le pont suspendu le plus long du monde

Si vous avez le vertige, fermez les yeux. Le pont suspendu le plus long du monde a officiellement été inauguré, samedi 29 juillet. Il se trouve en Suisse, sur la voie européenne de randonnée, Europaweg, entre Grächen et Zermatt. Il mesure 494 m de long, son point le plus haut se situe à 85 m, il fait 65 cm de large, est est soutenu par 8 tonnes de câbles.

Au pied de la plus haute montagne de Suisse

"Il ne faut pas tenter le passage en cas d'orage, car il y a des risques liés à la foudre", avertit l'office du tourisme de Zermatt, cité par le quotidien suisse Le Temps. "Grâce à un nouveau système d'amortissement des vibrations breveté, le pont oscillera très peu", poursuit le journal. "Le pont surplombe le lieu-dit de Grabengufer, une région au pied de la plus haute montagne de Suisse, le Dom (4 545 m)", précise encore Zermatt Tourisme.