VIDEO. De "Cléopâtre" à "Ghost In The Shell"... Le "whitewashing", une vieille (et mauvaise) manie à Hollywood

L'image a fait polémique. Dans le film Ghost In The Shell, sur les écrans depuis le mercredi 29 mars, Scarlett Johansson interprète la Major Motoko Kusanagi, un cyborg de sexe féminin issu d'un manga. Autrement dit, un personnage japonais. Le choix d'une actrice blanche pour ce rôle a suscité une vive polémique, à l'annonce du casting. Nombre d'observateurs ont dénoncé le "whitewashing" pratiqué par les producteurs du film.

Cette manie, aussi vieille que le cinéma, consiste à donner le rôle d'un non-Blanc à... un Blanc ! Et dans l'histoire du cinéma américain, les exemples se ramassent à la pelle. En 1962, c'est la grande Elizabeth Taylor qui est choisie pour interpréter Cléopâtre l'Egyptienne. Dans Diamants sur canapé, l'acteur blanc Mickey Rooney se grime en Mr Yunioshi, le voisin myope et japonais d'Audrey Hepburn.

La justification (bancale) de Scarlett Johansson

Au fur et à mesure des années, la pratique a suscité de plus en plus d'interrogations et ne passe plus inaperçue, alors que le cinéma compte plusieurs interprètes noirs, arabes ou asiatiques.

Interpellée sur la polémique, Scarlett Johansson a ainsi dû se justifier dans un entretien à l'édition américaine de Marie Claire (en anglais).

Je ne pourrais pas prétendre jouer le rôle d’une personne de race différente. La diversité est essentielle pour Hollywood et jamais je ne voudrais que mon personnage offense quelqu'un. Scarlett Johansson au "Marie Claire" américain

Mais l'actrice a surtout déplacé le problème en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un rôle féminin. "Une franchise avec un protagoniste féminin en rôle principal, c'est une opportunité rare. Je ressens l'immense pression de cela", a-t-elle ainsi commenté pour justifier le casting. Pas sûr que sa défense calmera les critiques les plus virulentes...