VIDEO. Comment deux chats, deux sonnettes et des croquettes ont cassé internet

C’est bien connu, les internautes raffolent des vidéos de chat. Ils ont été servis avec celle postée jeudi 30 mars sur Twitter par un Japonais. On y voit deux chats appuyer sur des sonnettes pour avoir des croquettes.



La vidéo a été retweetée près de 150 000 fois et likée plus de 200 000 fois en 24 heures. Pour certains, il s’agit ni plus ni moins de "la meilleure vidéo internet de tous les temps".

D’autres se montrent plus circonspects.

I'm conflicted. This is adorable, but for some reason the idea of training cats to ring a bell... um... kinda creepy. https://t.co/89vTn6gQVe — Beth #ThankYouObama (@BethR_27516) 31 mars 2017

Des internautes théorisent sur le réflexe de Pavlov enseigné à ces chats.

@RitaPanahi Reverse Pavlov! Pavlov rang the bell causing dogs to salivate. Here, cats ring the bell causing food to be provided. — Walter S (@MainlyHarmless) 31 mars 2017

Cet internaute japonais n’en est pas à sa première vidéo de ce type. Depuis son inscription sur Twitter en juillet 2013, il filme les exploits de ses chats. Et va jusqu’à les déguiser. Kawaï (“mignon” en japonais) ou malaise ? A vous de trancher...