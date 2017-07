VIDEO. Boxeur contre ours, coureur contre autruche... Quand des sportifs affrontent des animaux

La course de l'année. Le nageur américain Michael Phelps, le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, va se mesurer à un requin dans un épisode de l'émission Shark Week diffusé dimanche 23 juillet sur la chaîne de télévision Discovery Channel. Avant lui, plusieurs sportifs ont tenté de battre des animaux.

Dès le milieu du XIXe siècle, en Europe, des combats de boxe entre des hommes et des ours sont popularisés. Entre le cirque et le sport, ces matchs ont aussi traversé l'Atlantique au début du XXe siècle, avant d'être abandonnés sous la pression d'associations de défense des animaux.

Des courses "cycliste contre cheval"

Plus respectueuses des animaux, les courses entre un coureur cycliste et un trotteur ont attiré de nombreux sportifs : le Belge Freddy Maertens s'est ainsi incliné face au trotteur Fakir du Vivier en 1977. Trente-sept ans plus tard, c’est finalement le champion de France Arnaud Démare qui réussit l’exploit de battre un cheval sur l'hippodrome d'Auteuil.