VIDEO. Au Canada, le prince Charles et Camilla pris d'un fou rire pendant un chant traditionnel inuit

Des bruits de gorge, des raclements… Pour les non-initiés, les chants traditionnels inuits sont pour le moins surprenants et difficiles d'accès. En visite officielle au Canada pour fêter le 150e anniversaire de ce pays, ancienne colonie britannique et dont le chef d'Etat est la reine du Royaume-Uni (Elizabeth II), le prince Charles et son épouse, Camilla, ont fait une halte à Iqaluit, dans le territoire du Nunavut. C'est là qu'ils ont découvert le Katajjaq. Ce chant très particulier sort de la gorge et est exclusivement entonné par des femmes. Ce jeudi 29 juin, ce sont deux jeunes Inuites qui se sont prêtées à l’exercice devant le prince et sa femme.

Camilla a du mal à se contenir

Face à face, tenant le même micro, les deux femmes se sont lancées, laissant sortir des sons gutturaux. Très vite, Charles et Camilla ont eu du mal à masquer leur fou rire. Camilla surtout qui, plusieurs fois, a mis sa main devant sa bouche pour dissimuler son hilarité. Le prince, lui, a davantage réussi à se contenir, mais n'a pu s’empêcher de sourire. A la fin de la prestation, le couple princier n’a pas oublié le protocole et la bienséance et a applaudi le duo. L'incident diplomatique a donc été évité.