VIDEO. Aretha Franklin annonce la fin de sa carrière : retour sur cinq de ses plus belles prestations

"Cela va être ma dernière année." La reine de la soul Aretha Franklin a annoncé, jeudi 9 février, qu'elle s'apprêtait à enregistrer son dernier album, produit en partie par Stevie Wonder, avant de mettre un terme à sa carrière en studio. Agée de 74 ans, elle veut à présent passer davantage de temps avec ses petits-enfants.

Aretha Franklin, célèbre notamment pour Respect ou encore I Say A Little Prayer For You, reste cependant toujours ouverte à l'idée de donner quelques concerts chaque année. "Je me sens très très satisfaite quand je vois où ma carrière a commencé, et où j'en suis à présent", a-t-elle repris. "Mais je ne vais pas m'en aller et juste m'asseoir sans rien faire. Ce ne serait pas souhaitable non plus", a-t-elle déclaré sur une chaîne de télévision locale de Detroit.