VIDEO. Apprenez les bons gestes du lancer du disque avec Mélina Robert-Michon

Lancer un disque n’est pas réservé aux DJ. C’est aussi la discipline sportive de Mélina Robert-Michon. La Française, 38 ans, est vice-championne olympique en titre et va disputer à Londres (Royaume-Uni) ses sixièmes championnats du monde. Dimanche 13 août, en finale, elle va tenter de s’offrir une deuxième médaille mondiale après celle en argent gagnée à Moscou en 2013.

Elle est recordwoman de France

En 2015, lors des derniers Mondiaux, à Pékin, elle était passée à côté terminant à la 10e place avant de se reprendre avec la manière un an plus tard aux JO. A Rio, en 2016, avec un jet à 66,73 mètres, record personnel et record de France, elle avait remporté la médaille d’argent.

Franceinfo vous propose de devenir un véritable spécialiste du lancer du disque en 90 secondes, grâce à une vidéo qui vous détaille les techniques et les chiffres-clés.