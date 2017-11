Si vous obtenez plus de 10/15 à ce quiz sur le langage de la rue, "c'est dar" !

"S’il y a bien un endroit où la langue française grandit, vit, se transforme, est malmenée et chahutée, c’est la rue." C'est précisément cette langue créative et métissée que décortique Aurore Vincenti, linguiste et lexicographe, dans son mini-dictionnaire en forme de florilège de l'argot : Les Mots du bitume (éd. Le Robert). On y croise quelques incontournables comme "boloss", "kiffer" ou "swag", dont la popularité leur a même permis d'intégrer le (vrai) dictionnaire.

Franceinfo vous propose de tester votre connaissance des mots de la rue – seuls les plus connaisseurs devraient reconnaître le sens de certains mots aux sonorités parfois étonnantes – grâce à l'éclairage d'Aurore Vincenti qui analyse l'histoire planétaire de notre vocabulaire. Avec, en bonus, quelques punchlines de rap qui devraient vous "ambiancer"...