INFOGRAPHIE. Mercato des médias : télés, radios... Qui va où à la rentrée ?

A la télé comme à la radio, le traditionnel mercato des médias bat son plein. De TF1 à C8, de France Inter à Europe1, de nombreux visages et nombreuses voix vont changer de chaîne à la rentrée ! Qui quitte France 2 ? Qui rejoint M6 ? Qui part de BFMTV ? Qui rejoint LCI ? Pour y voir plus clair, franceinfo vous résume dans le tableau ci-dessous les principaux changements à retenir, chaîne par chaîne, station par station.

En-dessous de notre infographie, retrouvez en détail les mouvements chaîne par chaîne, station par station.

TF1

Peu de mouvements en vue du côté de la première chaîne cet été. La principale arrivée actée est celle de l'ancien présentateur de "Capital" sur M6, François-Xavier Ménage. Après un bref passage à LCI (où il officiait depuis septembre 2016 aux commandes de la matinale), le journaliste sera grand reporter pour les journaux de TF1.

France 2

A contrario de sa principale concurrente, France 2 va connaître plusieurs changements majeurs. Le premier d'entre eux concerne le "20 Heures" : après le départ de David Pujadas (qui pourrait rejoindre LCI à la rentrée), la chaîne a confié son journal phare à Anne-Sophie Lapix, qui présentait jusque-là "C à vous", l'access prime time de France 5.

Autre remplacement de taille : celui de William Leymergie, qui présentait "Télématin" depuis 1985, par Laurent Bignolas, en provenance de la matinale de franceinfo.

Parmi les autres départs de taille, à noter celui de Vanessa Burggraf du talk-show de Laurent Ruquier, "On n'est pas couché", ou celui de Nicolas Poincaré, qui présentait le jeudi soir "Complément d'enquête" depuis septembre 2014. Côté arrivées, Daphné Bürki et Faustine Bollaert auront la lourde tâche de redynamiser les après-midis de France 2.

France 3

A France 3, deux figures historiques de la chaîne sont sur le départ. Ainsi, Georges Pernoud, à la barre de "Thalassa" depuis 1975, passe la main à la jeune Fanny Agostini, qui présentait la météo sur BFMTV. Quant à Henri Sannier, qui présentait "Tout le sport" depuis 1998, il partira en retraite début septembre, le jour de ses 70 ans. L'émission sportive, toujours diffusée après le "19/20", sera présentée en semaine par Thomas Thouroude, et le week-end par l'ancienne judokate Céline Géraud, qui quitte "Stade 2" après y avoir passé quatre saisons.

France 5

Principal changement à France 5 : le départ d'Anne-Sophie Lapix de "C à vous" pour le "20 heures" de France 2. A la rentrée, c'est l'une des chroniqueuses de l'émission, Anne-Elisabeth Lemoine, qui prendra les commandes de l'access prime time. En échange, cette dernière cède la présentation de "C l'hebdo", la déclinaison hebdomadaire de "C à vous" diffusée le samedi soir. Elle y sera remplacée par Ali Baddou.

M6

En dehors du départ pour France 2 de Faustine Bollaert, qui présentait depuis plusieurs saisons "Le Meilleur Pâtissier", M6 enregistre surtout des arrivées. Notamment celle de Julia Vignali, qui remplacera justement Faustine Bollaert au côté de Cyril Lignac et de Mercotte. Arrivées également de la chanteuse Shy'm, pour prendre les commandes de "La Nouvelle Star", et d'Erika Moulet, qui s'occupera de "l'after" du télé-crochet.

Canal+

A quoi ressemblera l'access prime time de Canal+ à la rentrée ? Après la fin du "Grand Journal" au mois de mars en raison d'audiences désastreuses, la chaîne cryptée doit se relancer sur la case du début de soirée. Une mission confiée à Yves Calvi, qui officiait sur LCI depuis la rentrée 2016, après quinze années passées à la présentation de "C dans l'air" sur France 5. Calvi, qui continuera de présenter la matinale de RTL, devrait être accompagné par la journaliste Emilie Besse, en provenance de "La Nouvelle Edition", l'émission du midi de C8.

C8

Ambiance chamboule-tout du côté de C8. Outre les départs de Daphné Bürki et d'Emilie Besse de "La Nouvelle Edition", la chaîne de Vincent Bolloré enregistre aussi ceux d'Estelle Denis (qui rejoint la chaîne L'Equipe) ou de Stéphane Guillon (remercié après une saison tendue au sein de "Salut les Terriens", l'access du samedi présenté par Thierry Ardisson).

L'humoriste, réputé pour ses plaisanteries grinçantes, est remplacé par son confrère Alex Vizorek, bien connu des auditeurs de France Inter. Quant à la case du midi, elle est confiée à William Leymergie, 70 ans, en provenance de France 2 et "Télématin".

Mais à C8, la principale interrogation tourne autour de l'avenir de "Touche pas à mon poste", après une saison perturbée par des polémiques et des dérapages à répétition. L'access de Cyril Hanouna a déjà enregistré les départs de plusieurs de ses chroniqueurs phares. Nouveau décor, nouvelle ligne éditoriale, voire nouveau nom... L'émission pourrait connaître de profonds changements d'ici à la rentrée.

Côté chaînes d'info

Du côté des chaînes d'information en continu, LCI – qui perd Yves Calvi – enregistre les arrivées de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot (qui devrait animer la tranche 10h-midi), de l'éditorialiste Natacha Polony (remerciée par Europe 1) ou de la journaliste Pascale de La Tour du Pin (qui passe de la présentation de la matinale de BFMTV à celle de LCI). David Pujadas pourrait également rejoindre la chaîne, pour prendre les commandes du 18-20, après le départ d'Yves Calvi, mais son arrivée n'a pas encore été officialisée.

Sur BFMTV, Pascale de La Tour du Pin sera remplacée par Adeline François, qui présentait jusque-là la revue de presse de la matinale de RTL. BFMTV enregistre par ailleurs le départ de sa présentatrice météo Fanny Agostini, qui rejoint France 3 pour présenter "Thalassa".

Côté télé, franceinfo perd le présentateur de sa matinale, Laurent Bignolas, retenu par France 2 pour remplacer William Leymergie à la présentation de "Télématin". C'est désormais Samuel Etienne qui sera chargé de présenter le 6-9 de la chaîne 27 de la TNT. Il continuera d'animer "Questions pour un champion" sur France 3.

Côté radios

A la rentrée, les auditeurs de franceinfo (la radio) vont découvrir une nouvelle voix au réveil. En l'occurrence, celle de Bruce Toussaint, chargé de remplacer Fabienne Sintes, partie pour le "18-20" de France Inter. En parallèle, Bruce Toussaint continuera d'animer "C dans l'air" sur France 5 le vendredi et le samedi, mais ne présentera plus "C polémique" le dimanche soir.

Outre l'arrivée de Fabienne Sintes pour sa tranche de fin de journée, France Inter enregistre également le retour de Nicolas Demorand. Celui-ci prendra les commandes de la matinale, après le départ de Patrick Cohen pour celle d'Europe 1.

Souffrant d'audiences calamiteuses, la matinale d'Europe 1 sera en effet profondément renouvelée, avec les départs de Thomas Sotto, de Samuel Etienne ou encore de Natacha Polony.