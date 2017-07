Douleurs, débordements et peur du choc toxique : la galère des règles en 33 gifs

Tous les mois, c'est le même cinéma. Les seins gonflés, les lombaires bloquées, les ovaires en transe et puis au moins cinq jours passés à tenter d'empêcher une fuite. Les femmes qui ont leurs règles connaissent, toutes ou presque, les mêmes désagréments et la honte que peut provoquer une tache de sang sur une jupe ou un pantalon. S'y ajoute parfois la crainte du choc toxique, à cause d'un tampon gardé un peu trop longtemps.

Franceinfo raconte, sans tabou, la galère d'avoir ses règles.

1 Quand il suffit de te regarder dans la glace pour savoir que les Anglais vont débarquer (mais tu ne sais pas quand)

2 Quand tes seins (et tout ton corps) t'avertissent de l'imminence des règles

3 Quand, pendant ce syndrome prémenstruel quelqu'un commet l'erreur de te dire : "Bah, quoi, t'as tes règles ou quoi ?"

4 Quand tes copines et toi êtes fières d'avoir vos règles en même temps

5 Le premier jour

6 Quand la douleur te plie en quatre

7 Quand aucun antidouleur ne fait effet, mais que tu dois quand même aller au travail

8 Quand tu te promènes avec un stock de serviettes et tampons, au cas où

9 D'ailleurs, au collège et au lycée, tu étais LA fille qui avait toujours des tampons sur elle (ce qui faisait de toi une déesse)

10 Le deuxième jour

11 Quand tu essaies d'aller des toilettes à la douche sans mettre du sang partout

12 Quand tu éternues ce jour-là

13 Quand tout ce qu'il reste dans le rayon du supermarché sont les serviettes parfum "fleurs des champs"

14 Quand tu te sens cool avec ta serviette hygiénique discrète et confortable (ahem...)

15 Quand t’as été un peu optimiste et que tu n’as pas pris assez de protection pour tenir toute la journée

16 Quand tu vois une fille avec un pull noué autour de la taille et que tu sais très bien ce qu’il vient de se passer

17 "Levez la main les filles qui ont déjà improvisé en remplissant leur culotte de papier toilette"

18 Le troisième jour

19 Quand tu te réveilles et que ta serviette/cup n'a clairement pas fait son boulot cette nuit

20 Quand tu lis la description du syndrome du choc toxique sur une boîte de tampons

21 Le quatrième jour

22 Quand une copine te dit que ses règles durent deux jours et ne sont pas douloureuses

23 Quand tu décides de tester la cup, parce que tu as peur de perdre une jambe à cause d'un tampon

24 Quand tu achètes ta cup et découvres que si tu as plus de 30 ans, il te faut une "grande taille"

25 Quand tu réalises qu’en fait, la cup, c’est pas si facile, surtout au bureau

26 Quand tu apprends que cette solution écolo, qui te paraissait hyper sûre, est peut-être aussi risquée que les tampons

27 Et quand on te dit que c’est pas la faute des tampons ou des cups, non, c'est TOI qui ne sais pas bien les utiliser

28 Quand tu dis : "Oh, c'est le dernier jour, on peut faire l'amour quand même, non ?"

29 Quand SURPRISE, tu sens que oui, ça coule encore, là

30 Quand tu réalises qu’en 2017, on n'a toujours pas trouvé de solution pratique à un problème qui concerne pourtant la moitié de l’humanité

31 Quand tu penses que si les hommes avaient leurs règles, la Nasa serait sur le coup depuis un moment

32 Quand tes règles sont finies et que tu n'as détruit aucune culotte (ni pantalon)