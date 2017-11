CARTE. Quels sont les pays les plus performants en matière de parité ?

Le monde n'atteindra pas la parité au travail avant... 2234. Selon un rapport publié par le Forum économique mondial jeudi 2 novembre, les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde ont augmenté pour la première fois en 2017, après dix ans de progrès consécutifs. Cette étude porte sur la parité entre les hommes et les femmes dans 144 pays et analyse les inégalités entre les sexes dans les domaines du travail, de l'éducation, de la santé et de la politique. Au rythme actuel, il faudra encore un siècle pour combler l'écart global entre les hommes et les femmes à l'échelle de la planète, contre 83 ans l'année dernière.

Pour mieux visualiser les écarts entre les différents pays, nous avons dessiné la carte du monde selon l'indicateur d'égalité entre les sexes établi par le Forum économique mondial. La méthode de calcul utilisée consiste à consolider différents indicateurs, comme les différences de salaire ou la représentation aux parlements, auxquels sont attribués des scores. Un pays dans lequel 20% des fonctions ministérielles sont occupées par des femmes obtiendra par exemple une note de 0,25 (20 femmes pour 80 hommes) sur la représentation des femmes au sein des ministères. Le score global est présenté sur une échelle de 0 à 1, 1 étant la parité absolue.

Cliquez sur les pays pour découvrir leur position dans le classement global ainsi que le score obtenu par chacun dans les quatre domaines étudiés par les experts.

Indicateur d'égalité entre les sexes Imparité

Parité



La France a gagné 59 places en onze ans

L'Europe de l'Ouest y demeure la région la plus performante en matière de réduction des inégalités de genre, devant l'Amérique du Nord (le Canada est 16e au classement général, les Etats-Unis se classent 49e). Les régions Moyen-Orient et Afrique du Nord sont en revanche les moins bien classées.

En 2017, la France gagne six places et parvient à accéder au 11e rang du classement général, dominé par trois pays du nord de l'Europe, l'Islande (1er), la Norvège (2e) et la Finlande (3e). Dans le premier rapport publié en 2006, elle était en 70e position. Elle a ainsi gagné 59 places en onze ans.