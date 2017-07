Découvrez les résultats du brevet des collèges 2017

Le suspense touche à sa fin pour les 833 000 collégiens en classe de troisième. Les résultats de la filière générale du diplôme national du brevet sont publiés mardi 11 et mercredi 12 juillet, de manière étalée, en fonction des académies. L'académie de Rennes avait pris de l'avance, en ouvrant le bal dès le 7 juillet.

Mardi, les résultats seront dévoilés dans les académies de Caen (10 heures), de Clermont-Ferrand (14 heures), de Besançon et de Nice (15 heures), d'Aix-Marseille (16 heures) et de Martinique (horaire non déterminé).

La majorité des résultats publiés mercredi

Il faudra attendre mercredi pour les académies de Poitiers (8 heures), de Corse, Créteil, Montpellier, Nantes, Paris, Rouen et Versailles (10 heures), de Strasbourg (11 heures), de Limoges (midi), de Dijon, Lille, Nancy-Metz, Toulouse (14 heures), de Reims (14h30), de Lyon et de Guadeloupe (15 heures), de Grenoble et de La Réunion (16 heures), d'Amiens et de Bordeaux (17 heures) et d'Orléans-Tours (19 heures).

Quant aux quelques dizaines de milliers de candidats de la filière professionnelle, ils ont presque tous déjà reçu leurs résultats.