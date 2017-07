VIDEO. Après trois tentatives, il obtient enfin le bac et sa réaction fait le tour du web

Après deux tentatives infructueuses, il a laissé exploser sa joie en découvrant les résultats, mercredi 5 juillet. La vidéo de Baptiste, un lycéen bordelais qui a obtenu le baccalauréat, a été vue plus de deux millions de fois en moins d'une journée, sur la page Facebook de France 3 Aquitaine. "Oh put*** yes ! Yes ! Put*** ça fait trois ans que je le rate !, l'entend-on crier dans la vidéo. Je vais faire une crise cardiaque !" Le bachelier a vérifié plusieurs fois la nouvelle, se prenant la tête dans les mains.

Sur Facebook, Baptiste avait prévenu mercredi, dans un commentaire posté sous la vidéo de France 3 : il fêtera ça "dignement". Jeudi matin, il était encore injoignable. Avant de célébrer la bonne nouvelle, le jeune homme a eu le temps de répondre à la chaîne, qui le félicitait dans les commentaires, et d'indiquer qu'il rejoindra une école de commerce à la rentrée.

Sa réaction exaltée a en tout cas beaucoup fait réagir sur le réseau social puisque la vidéo y a été commentée plus de 15 000 fois, jeudi. Les commentateurs félicitent encore le bachelier.