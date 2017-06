Bac : six légendes urbaines étudiées à la loupe

L'institution a 207 ans et elle suscite toujours mythes et légendes. Le coup d'envoi des épreuves du bac 2015 a été donné, mercredi 17 juin, avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Jusqu'au 24 juin, 684 734 candidats plancheront pour décrocher leur baccalauréat général ou technologique. Si l'examen a évolué au fil du temps, les idées reçues autour de l'examen ont la vie dure.

Avoir 20/20 en se contentant d'une phrase lors de la dissertation de philosophie ; en cas de perte des copies, c'est également 20/20 pour tout le monde... Plusieurs sites répertorient ces légendes urbaines. En voici un florilège.

"L'audace, c'est ça" : 20/20

De génération en génération, cette rumeur a la vie dure. Un candidat serait tombé le jour du bac de philo sur le sujet "Qu'est-ce que le risque / l'audace / le courage (selon les différentes versions de l'histoire) ?" Il aurait alors rendu une copie - presque - blanche, portant pour seule réponse : "C'est ça." Et le lycéen aurait décroché 20/20. Il s'agit de "la plus courante et de la meilleure des légendes", note Slate.fr. Elle fait même l'objet d'une explication sur la page de questions-réponses consacrées au bac du ministère de l'Education nationale. "Il s'agit bien d'une légende qui s'ajoute aux nombreuses idées reçues sur le baccalauréat", écrit le ministère.

La scène du Pion (1978) est-elle inspirée de cette légende ou l'a-t-elle générée ? Dans ce film de Christian Gion, un lycéen obtient 18/20 après avoir répondu "Le risque, c'est ça." à la question "Qu'est-ce que le risque ?"

Le bac d'office en cas de décès dans la classe

"Est-ce qu'il est vrai que si un élève de terminale se suicide, le reste de la classe a son bac d'office ?", peut-on lire sur Yahoo Questions/Réponses. Dans ce cas aussi, le mythe est tenace. Mais il s'agit bien d'une rumeur persistante, et nauséabonde, comme le souligne Buzzfeed.

Les copies sont perdues, tout le monde a 20/20

Autre classique des idées reçues sur le bac : si la copie est perdue, l'élève obtient automatiquement 20/20. C'est totalement faux. La mésaventure est déjà arrivée à plusieurs candidats. En 2013, 136 élèves du lycée Dominique-Villars, à Gap (Hautes-Alpes) ont par exemple dû repasser l'épreuve de philosophie. L'enseignant qui devait corriger leur prose s'était fait voler le sac contenant les précieuses copies.



Avoir 10,01, c'est avoir un bac "donné"

Cette croyance est plutôt vraie. Après la correction des copies, des jurys de correcteurs se réunissent. Ils peuvent attribuer des points ou des centièmes de points pour donner un "coup de pouce" à un candidat, après examen de son dossier scolaire. "Cela ne veut cependant pas dire que c’est le cas pour tous ceux qui dépassent de justesse la moyenne", précise Buzzfeed.



Tricher au bac empêche de passer le permis

"C’est une idée reçue qui a la vie dure : l’interdiction de passer son permis de conduire en cas de fraude est bien une légende", explique le ministère de l'Education nationale. Pour autant, tricher au bac n'est évidemment pas sans risque. Les sanctions vont du simple blâme à l’interdiction de s’inscrire dans l’enseignement supérieur pour une durée maximale de 5 ans. Dans les cas de fraude les plus graves (divulgation de sujet, substitution d’identité), la peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

Le zéro éliminatoire

Non, avoir 0/20 n'entraîne pas une "élimination" de l'épreuve et n'empêche pas d'obtenir son bac, même s'il faut décrocher des bonnes notes dans les autres matières pour rattraper une moyenne entachée par ce zéro...