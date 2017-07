DIRECT. Découvrez les résultats du bac 2017 pour les académies de Paris, Créteil, Versailles, Rennes, Grenoble...

Ce qu'il faut savoir

Fin du suspense. Pour les 720 000 candidats au baccalauréat 2017, les premiers résultats tombent mercredi 5 juillet, à partir de 8 heures, selon les académies. Qui l'a eu du premier coup et peut partir en vacances l'esprit tranquille ? Qui passe au rattrapage et doit prévoir des révisions express avant la fin de semaine ? Qui devra replancher l'an prochain ? Suivez la journée de résultats en direct avec franceinfo.

Ils étaient 718 890 à plancher cette année. Les candidats au baccalauréat ont terminé le 22 juin de passer toutes les épreuves pour tenter de décrocher leur diplôme. Plus de la moitié (53%) se présentaient au bac général, 28% au professionnel et 19% au technologique. Ils avaient entre 13 et 74 ans. Et plus de 20 000 d'entre eux passaient les épreuves en candidats libres (soit 2,8% des postulants).

Les rattrapages en fin de semaine. S'ils ont obtenu une moyenne située en 8 et 10/20, les candidats doivent se présenter pour les oraux de rattrapage, jeudi 6 et vendredi 7 juillet. Les résultats définitifs seront dévoilés en fin de semaine.

En 2016, 88,6% des candidats ont décroché le diplôme, contre 88,5% en 2015 et 87,9% en 2014. Et la proportion de candidats ayant obtenu une mention ne cesse d'augmenter également. En 2016, les admis étaient 60,5% à en obtenir une au bac général, 46,6% au bac technologique et 54,4% au bac professionnel, selon les chiffres du ministère de l'Education.