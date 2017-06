DIRECT. Coup d'envoi du bac 2017 avec l'épreuve de philosophie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BAC

: May the Philo and French be with them 🙏

: Une pensée pour les candidats du baccalauréat

: Tout à fait ! Une pensée aussi pour les élèves de 1ere qui vont passer l'épreuve écrite de français cet après midi...

: Ça y est! Ma fille vient de partir pour son epreuve de philosophie! On pense à tout les bacheliers ainsi qu'aux premieres qui passent le français cet aprèm!!🤞🤞

: Il est 8 heures ! Les candidats au baccalauréat entrent dans leurs salles et s'apprêtent à commencer leur épreuve de philosophie. On leur souhaite bonne chance, @anonyme. Sans oublier les élèves de première, qui passent cet après-midi leurs épreuves anticipées de français,. ;)

: Cette année, le bac tombe en même temps que le ramadan. Pas facile de se concentrer sans manger, surtout avec les températures estivales que nous connaissons en ce moment. Pour les musulmans pratiquants, comment jeûner tout en passant un examen ? Voici les conseils d'un spécialiste.







: Pas vraiment, cher @anonyme, mais je conçois que la question soit ardue. Je vous invite d'ailleurs à lire notre article sur les dix pires sujets de philo sur lesquels les candidats se sont arraché les cheveux. Si vous êtes candidats, en revanche, je vous invite à passer votre chemin pour ne pas stresser inutilement. ;)

: "Quel avenir pour Bayrou?"C'est une question de philo pour le bac?

: De son côté, La Voix du Nord titre sur le "coup d'envoi de l'écrit" pour le baccalauréat.

: Bonne chance aux candidats pour la philosophie.

: Bon courage à tous les bacheliers.Comme vous l'avez dit, il y a aussi ceux qui passent le bac pro avec l'épreuve de français. Et ça, ça fait plaisir à lire, c'est tellement rare d'en parler.

: Bonjour Kocila! Une pensée pour tous ces futurs bacheliers qui vont transpirer aujourd'hui, au propre et au figuré, sur leurs copies!

: 170 000 examinateurs et correcteurs s'apprêtent à veiller au bon déroulement de l'examen et à la correction de quatre millions de copies. Les élèves de terminale professionnelle (28% des candidats) démarreront les épreuves aujourd'hui avec l'examen de Français.