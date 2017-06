Bac : 27 tweets pour comprendre comment les candidats ont préparé l'épreuve de philosophie

C'est parti pour (au moins) une semaine intense. Les épreuves du baccalauréat débutent, jeudi 15 juin, avec l'épreuve de philosophie. Près de 720 000 candidats sont attendus dans les centres d'examen. Comment ont-ils préparé cette première épreuve de quatre heures, cruciale pour les filières littéraires ? Pour le savoir, franceinfo a scruté les tweets d'élèves de terminale à quelques jours du coup d'envoi.

Jviens de me rappeler que j'avais philo aussi et que je devrais peut etre RALENTIR mes révisions d'histoire et COMMENCER celles de philo

J'ai un jour et demi pour apprendre un an d'histoire géo et un an de philo, pq je commence toujours mes révisions au dernier moment?