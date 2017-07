VIDEO. Une pêche au requin vire à la scène de torture

Les dents de la mer de Steven Spielberg ont traumatisé des générations de cinéphiles. Et depuis, personne ne peut voir un requin sans trembler. Mais ces animaux sont aussi victimes de la bêtise humaine. Les images ci-dessus peuvent également choquer.

Au large de la Floride (Etats-Unis), quatre hommes se sont amusés à filmer leur "exploit" : tirer à grande vitesse, un requin attaché par la queue. Signalée et partagée par Mark Quartiano, un pêcheur de requins, cette vidéo est rapidement devenue virale et ses auteurs sont désormais recherchés.

Mark Quartiano a voulu dénoncer cet acte de maltraitance. Il a transmis la vidéo à la Commission de conservation de la faune et des poissons de Floride.

Grâce aux internautes, deux des quatres individus ont pu être identifiés. Il s’agit de @bearjew428, qui a supprimé son compte Twitter depuis cette affaire, et de @michaelwenzel. Ce dernier n'en est pas à son premier méfait puisque des photos de lui tenant un pélican et un chien morts ont été retrouvées par les internautes.

@MyFWC Please check this Michael Wenzel out. He also dragged a shark behind his boat while filming it. pic.twitter.com/lDEGegeJCv