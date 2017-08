VIDEO. Une espèce rare, le requin grande-gueule, filmée par hasard par une plongeuse en Indonésie

L'animal est passé devant elle par hasard. Un spécimen d'une espèce rare de requins, le requin grande-gueule (Megachasma pelagios), a été filmé par une plongeuse britannique au large de l'île indonésienne de Komodo, mardi 25 juillet, rapporte Sciences et Avenir. Dans une vidéo mise en ligne par la plongeuse, Penelope Bielich, on voit le requin passer lentement devant la caméra et s'éloigner au loin.

Seulement 102 spécimens dans le monde

Découvert en 1976, cet animal à la une carrure imposante est planctophage : il se nourrit de plancton, de crevettes et de méduses. Il est donc parfaitement inoffensif pour l'homme. Pour avaler sa nourriture, l'animal laisse la plupart du temps sa bouche grande ouverte, d'où son nom. Cette espèce de requin vit principalement en eaux peu profondes, mais peut tout de même descendre jusqu'à 1 500 mètres de profondeur. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), seulement 102 spécimens ont été recensés.

L'animal peut atteindre 7 mètres de long et son poids avoisine les 750 kilos, explique à Sciences et Avenir Bernard Seret, consultant en ichtyologie marine. Du fait de son faible nombre, il a été peu observé par les scientifiques, qui ne connaissent donc pas sa biologie.