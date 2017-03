VIDEO. Un pigeon vole à la vitesse des voitures sur une autoroute

On le voit d'abord voler entre les véhicules sur l'autoroute. Le pigeon zigzague puis vole à quelques mètres du pare-brise d'une voiture, et à vive allure. A l'intérieur, le passager avant filme la performance de l'oiseau. On dirait presque qu'il fait la course avec la voiture.

Le conducteur et le passager ont suivi ce pigeon qui volait à 90 km/h, sous-entendant qu'eux-mêmes roulaient à cette vitesse. C'est en tout cas ce que précise le site américain Mashable (en anglais), qui a repéré cette vidéo sur YouTube, postée par un certain Kim Wood, mercredi 22 mars. "Il slalome entre les voies sans utiliser son clignotant et devient ainsi un oiseau dangereux", juge Mashable, qui interprète ensuite la vitesse du pigeon avec anthropomorphisme. "Il vole probablement aussi vite pour arriver à une réunion très importante ou à l'hôpital, juste à temps pour assister à la naissance de son premier enfant."

"On a déjà vu des pigeons à plus de 120 km/h"

En réalité, ce n'est pas la première fois qu'un pigeon est filmé en train de voler à vive allure au-dessus d'une autoroute. Dans une vidéo mise en ligne le 28 juillet 2016, on voit un pigeon qui, pendant quatre minutes, remonte une imposante file de véhicules lancés à 100 km/h sur l'autoroute reliant Amsterdam à Utrecht (Pays-Bas).

A l'époque, nous avions contacté deux spécialistes, qui étaient formels : un pigeon peut très bien voler à de folles allures pendant de longues minutes. "Au niveau vitesse, il n'y a pas de problème : on a déjà observé des pigeons à plus de 120 km/h sur 150 km de distance", explique ainsi Yves Degiovanni, classificateur pour les concours de pigeons voyageurs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"ll me semble tout à fait plausible que la vidéo soit véridique. Profitant de l’effet d’aspiration créé par les voitures et les camions, le pigeon peut tout à fait voler à 100 km/h, en cherchant constamment les veines d’air les plus favorables", avait renchéri Patrick Halpin-Gosset, membre de la fédération colombophile normande.