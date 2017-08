VIDEO. Un girafon naît devant les visiteurs au zoo de la Palmyre

Un girafon est né au zoo de la Palmyre (Charente-Maritime), près de Royan, jeudi 27 juillet, rapporte Sud Ouest. Les visiteurs du parc ont pu assister à la naissance, puisque la mise bas s'est déroulée en pleine journée, dans l'enclos de la mère, Pauline, âgée de 6 ans. Il s'agit de la 25e naissance de girafe au zoo de la Palmyre, précise l'établissement.

Le petit animal, un mâle, mesurait 1,70 mètre et pesait 58 kg, selon le zoo. Il a été prénommé Aurèle. La mère et l'enfant se portent bien. Deux heures après sa naissance, Aurèle était debout. Dans la vidéo, on voit sa première tétée.

Il devrait prendre 20 cm en un mois

La gestation a duré 484 jours, soit 16 mois, précise Sud Ouest. Le girafon se nourrit grâce au lait de sa mère, "riche en graisse et en protéines", explique le zoo de la Palmyre, ce qui lui permettra de grandir vite : "Plus de 20 cm au cours du premier mois de sa vie." Le petit sera allaité pendant un an et commencera à manger des aliments solides "d'ici à deux à trois semaines".