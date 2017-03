VIDEO. Un bébé lamantin est né en France, pour la première fois

Un bébé lamantin est né début mars au parc zoologique de Beauval, à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, rapporte France Bleu vendredi 10 mars. "C'est unique en France", selon la radio.

Un beau bébé de 24 kg

Au total, il n'y a que "24 lamantins répartis dans huit parc zoologiques européens, dont sept à Beauval", précise France Bleu. Le bébé lamantin a eu du mal à téter, et les vétérinaires ont dû "plonger plusieurs fois pour le nourrir au biberon". Le petit mammifère, qui est un mâle est encore un poids plume avec ses 24 kilos : sa mère en pèse 600.

"Chassé pour son huile et sa chair, le lamantin est aujourd'hui un mammifère rare et protégé dans le monde entier. Il en existe trois espèces, présentes le long des côtes tropicales de l'océan Atlantique. Il ne subsisterait plus que 2 500 individus matures sur ce littoral", expliquait L'Obs, en août 2014.