VIDEO. Un acte sexuel entre un macaque et une biche filmé par des scientifiques sur une île japonaise

Les deux espèces animales vivent ensemble sur l'île japonaise de Yakushima. Macaques et cerfs Sika cherchent leur nourriture ensemble et des jeux les unissent également, comme lorsque les singes montent sur les cerfs pour jouer au rodéo. Ce que les scientifiques ont observé cette fois-ci va plus loin.

Une image filmée et analysée par une équipe française de scientifiques et le photographe Alexandre Bonnefoy montre bien un acte qui ressemble à une saillie, un acte sexuel. Ce serait une première, racontent Marie Pelé, Cédric Sueur, Masaki Shimada et Alexandre Bonnefoy dans la revue Primates (En anglais).

Des macaques japonais aux particularités qui intriguent les scientifiques

Le macaque mâle est bien monté sur la biche avec une intention d'ordre sexuel, selon les chercheurs, rappelle Le Monde. Les macaques japonais de cette région de Yakushima présentent des particularités qui intriguent, notamment des comportements dits "culturels". Le photographe Alexandre Bonnefoy, qui a filmé la séquence en novembre 2015, en est bien le témoin.

Pour les scientifiques, le comportement, inhabituel, du jeune mâle singe serait dû au fait qu'il n’a pas accès aux femelles, accaparées par les dominants selon Cédric Sueur.