VIDEO. Superbowl : les animaux d'un aquarium jouent au football américain pour soutenir leur équipe

Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février, l'Amérique aura les yeux rivés sur le Superbowl. Les Falcons d'Atlanta et les New England Patriots s'affrontent lors de cette grand-messe du football américain, qui rassemble des millions de téléspectateurs chaque année. Des hommes, des femmes et, pourquoi pas, quelques loutres.

Bélugas, loutres et otarie

Pour soutenir les Falcons, l'équipe locale, l'aquarium de Georgie a publié une vidéo montrant ses pensionnaires s'essayer au football américain. Alors certes, il n'est pas facile d'inscrire un touchdown quand on est un béluga, mais l'intention y est.

Reprenant l'encouragement "Rise up" ("Levez-vous"), cette vidéo présente les animaux de l'aquarium et ses équipes comme de vrais supporters. Les bélugas vont jusqu'à cracher de l'eau aux visages de deux humaines vêtues d'un tee-shirt de l'équipe adverse.