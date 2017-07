VIDEO. New-York : un chien sauve un faon de la noyade

Une jolie scène. Un chien a sauvé un petit faon de la noyade, dimanche 16 juillet, dans le détroit de Long Island, près de New York. La vidéo, prise par le propriétaire du golden retriever, a été diffusée par la chaîne américaine CBS News (en anglais).

An English golden retriever on Long Island plunged into the water & started swimming out to save a struggling fawn. https://t.co/30ISf8MD0V pic.twitter.com/Jf1G8MSNoK