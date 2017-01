VIDEO. Juuso l'ours peintre, une sacrée patte

Il était absent du vernissage pour cause d'hivernation. Car la star de l'exposition qui a débuté, mardi 17 janvier, à Helsinki (Finlande), n'a que 17 ans, pèse 423 kilos et… c'est un ours brun. Juuso – c'est son nom – vit dans un centre animalier de Kuusamo, dans le centre de la Finlande, relate The Independent (en anglais). Et il peint, en utilisant notamment ses pattes comme pinceaux. Une vidéo filmée par un de ses gardiens le montre au travail.

L'exposition, intitulée "Strong and soft touches" ("Touches fortes et douces") a été présentée à la galerie Rupla d'Helsinki en présence de dizaines d'invités. "Nous lui laissons juste de la peinture, du contreplaqué et du papier. Si on lui demande de peindre, il ne fait rien. Il travaille à son rythme, quand il est seul", explique Pasi Jantti, l'un de ses gardiens, qui ajoute que Juuso préfère le bleu et le rouge.

Le centre animalier a déjà récolté 8 000 euros en vendant quinze tableaux de Juuso. L'exposition compte onze œuvres originales ainsi que des reproductions. Les prix s'échelonnent de 50 à 4 000 euros. Les fonds serviront à financer un documentaire sur les ours.