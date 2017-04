VIDEO. Etats-Unis : un ourson polaire fait ses premiers pas devant le public

Denali ? Elisapee ou Vieta ? Un ourson polaire a fait ses premiers pas devant le public du zoo de Columbus (Ohio), aux Etats-Unis, mercredi 19 avril. Les visiteurs sont appelés choisir son prénom entre plusieurs propositions jusqu'au 2 mai, indique le site (article en anglais).

Ils ne sont plus que 20 000 à 25 000 dans la nature

Né le 8 novembre 2016, l'ourson pèse aujourd'hui quelque 34 kilos et fait partie des trois ours polaires nés en captivité en Amérique du Nord en 2016. En raison du réchauffement climatique, la survie des ours polaires dans la nature est vivement menacée. Les scientifiques estiment que la population mondiale de ces plantigrades n'est plus que de 20 000 à 25 000 animaux. A cette allure, "les deux tiers" des ours polaires pourraient disparaître d'ici à 2050, précise le zoo.