VIDEO. Comment distinguer les pingouins des manchots ?

Vous confondez le petit manchot Adélie avec un pingouin ? C'est le cas de (presque) tout le monde. Après tout, pingouins et manchots sont pour la plupart, des oiseaux noir et blanc. A l'occasion de la sortie en salle du documentaire L'Empereur, de Luc Jacquet, et douze ans après La Marche de l'empereur, il est temps d'apprendre à faire la différence, car pingouins et manchots n'appartiennent pas du tout à la même famille.

L'un vole, l'autre marche

Il n'existe plus qu'une seule espèce de pingouin : le petit pingouin (Alca torda), plus proche du macareux que du manchot. Il vit dans l'hémisphère nord, en particulier en Amérique, et il en reste même quelques couples sur le territoire français. Le pingouin sait voler et c'est sa principale différence avec le manchot. Il vit à flanc de falaise, vole et peut plonger pour pêcher sa nourriture.

La famille des manchots (Spheniscidae) compte 18 espèces, dont le célèbre manchot empereur, le plus grand et le plus lourd de tous, mais aussi le petit manchot Adélie, ou encore le gorfou sauteur et ses aigrettes jaunes. Ces manchots vivent tous dans l'hémisphère sud, en Antarctique mais pas seulement, et aucun d'entre eux ne sait voler. Certains sont en revanche d'excellents nageurs, comme le manchot papou, le plus rapide, avec des pointes à plus de 35 km/h.