VIDEO. Chine : des soigneurs maltraitent deux petits pandas

La scène a choqué de nombreux internautes en Chine, où la vidéo a été postée, mercredi 12 juillet. Sur la vidéo, diffusée par le Daily Mail (lien en anglais), on voit deux jeunes pandas poussés et bousculés par deux soigneurs du centre de reproduction des pandas de Chengdu, dans le centre de la Chine. Les deux pandas veulent sortir de leur enclos par la porte utilisée par les soigneurs, mais ces derniers les en empêchent. En Chine, l'animal est très respecté. "Ça me met en colère de voir ça ! C'est de la maltraitance", s'est indigné un internaute sur le réseau social chinois Weibo.

Dans une interview accordée au site internet chinois d'information The Paper, le directeur du centre de reproduction de Chengdu a jugé la méthode des soigneurs inappropriée, déclarant que les pandas devaient être traités "avec douceur". Il a cependant précisé que les gardiens avaient été blessés aux mains et aux pieds par les deux turbulents petits ursidés.