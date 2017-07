VIDEO. Bei Bei, le panda maladroit

Bei Bei est un panda géant de bientôt deux ans. A cet âge, il devrait, comme ses congénères, savoir grimper aux arbres. Mais visiblement, le jeune plantigrade n'est pas très doué pour l'escalade. Le zoo national de Washington (Etats-Unis) a diffusé sur sa page Facebook une vidéo compilant les chutes à répétition de son pensionnaire, vendredi 7 juillet.

Bei Bei a la tête dure

Le parc animalier de la capitale américaine précise que les pandas géants sont pourtant de grands adeptes de l'escalade et qu'ils aiment grimper aux arbres pour jouer. Bei Bei essaie donc encore et encore, mais il tombe de sa branche à chacune de ses tentatives.

Fort heureusement, ajoute le Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute, l'organisme des pandas géants est fait pour résister à de telles chutes. Et Bei Bei a lui aussi la tête dure. Et il semble même qu'il prenne plaisir à se laisser ainsi choir sur le gazon de son enclos.