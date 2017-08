VIDEO. Australie : une journaliste découvre un python caché derrière son ordinateur

La prochaine fois que vous verrez une souris ou un cafard, relativisez. Cette Australienne travaillant à la chaîne de télévision Channel 9 à Darwin (Territoire du Nord, Australie) a découvert, lundi 31 juillet, un python caché derrière son ordinateur. Ni une ni deux, elle l'a attrapé pour tenter de le mettre dans un sac avant de le sortir du bureau.

Un reptile de 2 mètres de long

Et elle a réussi avec l'aide d'un de ses collègues, familier des serpents. Le reptile de 2 mètres de long a bien tenté de se débattre, rapporte l'agence Associated Press, mais en vain. L'animal a donc été ramené dans le bush australien, dont il n'aurait pas dû sortir. La directrice de la rédaction de la chaîne de télévision, Kate Limon, a rapporté l'anecdote sur son fil Twitter et retweeté cette vidéo, qui montre la fin de l'histoire.