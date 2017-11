Une nouvelle espèce rare d'orang-outan découverte en Indonésie

Une nouvelle espèce d'orang-outan a été découverte sur l'île de Sumatra en Indonésie, ont annoncé, jeudi 2 novembre, des scientifiques. Sa population est estimée à 800 membres environ, ce qui en fait l'un des grands singes les plus menacés d'extinction sur la planète.

Ce nouvel orang-outan, baptisé Tapanuli (Pongo tapanuliensis) vit dans la région de Batang Toru dans le nord de Sumatra, et sa population est estimée à 800 membres environ. Cette découverte porte à trois le nombre d'espèces d'orang-outan connues. Il s'agit également de la première nouvelle espèce de grands singes confirmée par la science depuis la découverte en 1929 d'un nouveau bonobo en République démocratique du Congo, précisent ces biologistes dont les travaux sont publiés dans la revue américaine Current Biology.

Les premiers indices de la spécificité des Tapanuli ont été observés sur le squelette d'un mâle adulte tué en 2013. Quand les scientifiques ont examiné le crâne et les dents, ils ont constaté certains traits uniques comparativement aux autres orangs-outans. Mais c'est une analyse du génome de 37 orang-outans effectuée par des chercheurs de l'université de Zurich qui a révélé l'histoire de l'évolution de ces singes, montrant la séparation il y a plus de trois millions d'années entre les populations d'orangs-outans de Batang Toru et celles de Bornéo dans le nord du lac Toba.