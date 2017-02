Une mannequin brésilienne nue dans les rues d'Avignon pour défendre les animaux

Une action coup de poing pour défendre les animaux. L'ex-mannequin brésilienne Juliana Marques a posé nue devant l'hôtel de ville d'Avignon (Vaucluse), samedi 11 février, pour dénoncer la maltraitance des animaux dans les cirques.

Juliana Marques, membre de l'association de défense des animaux Peta, vêtue uniquement d'une culotte et de chaussures à talon, portait une pancarte "Cirques : prisons pour animaux". Elle avait également peint son corps en tigre.

Une distribution de tracts à l'entrée du cirque

L'association a choisi de manifester dans la cité des Papes contre la présence à Avignon du cirque Medrano. "Nous n'avons pas besoin des animaux de cirque pour nous divertir", explique une membre de l'association à La Provence. L'association compte distribuer des tracts à l'entrée du cirque.

En août 2016, dix universitaires, philosophes, éthologues et scientifiques ont demandé, dans une lettre ouverte publiée sur le site internet du Monde, à la maire de Paris Anne Hidalgo, de ne plus autoriser la présence dans la capitale de cirques détenant des animaux. Ils y dénoncent les méthodes de captivité et de dressage.

Aux Etats-Unis, le cirque Barnum, a annoncé, en janvier, qu'il fermerait ses portes en mai prochain, après 146 ans de spectacle. Attaqué par les associations de défense des animaux, le cirque avait été contraint en 2015 de retirer les éléphants qui étaient le clou de son spectacle.