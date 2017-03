VIDEO. Naissance exceptionnelle d'un gibbon à favoris blancs au zoo de Lyon

C'est un événement très rare qui s'est déroulé fin décembre 2016 au zoo de Lyon, le parc de la Tête d'Or : la naissance d'un gibbon à favoris blancs. Seuls sept singes de cet espèce en voie de disparition sont nés en captivité à travers le monde. Le zoo de Lyon participe à un programme d'élevage européen pour préserver l'espèce considérée en danger critique dans la nature. Xavier Vaillant est le directeur du jardin zoologique de Lyon : "Au Laos, on soutient une association locale qui participe entre autres à l'éducation des populations locales pour leur apprendre toute la richesse de la faune de leur pays".

Le choix du nom soumis au vote des internautes

Né fin décembre, le petit gibbon a du attendre des températures plus clémentes pour faire sa première sortie en extérieur avec sa maman. Le petit gibbon n'a pas encore de nom. Il est possible de voter sur le site internet de la Ville de Lyon, et ce jusqu'au 15 mars prochain. Le choix se porte entre Louang, Thany et Nakaï.