VIDEO. Les premiers pas d'un girafon né en Australie

Le zoo de Taronga Western, à Dubbo, dans le sud-est de l'Australie, a accueilli deux nouveaux girafons à une semaine d'intervalle, nés de deux mères différentes. Dans une vidéo tournée quelques minutes après la naissance du premier, mardi 8 août, on voit le girafon se hisser sur ses pattes. Baptisé Zuberi (qui signifie "fort" en swahili), il fait ensuite quelques pas vers ses congénères et semble s'intégrer rapidement au groupe. Le second petit, prénommé Kibo ("le plus haut"), est lui né le 15 août. Une autre girafe est actuellement enceinte au Taronga Western et devrait bientôt mettre bas.

Seulement 80 000 girafes en liberté

D'après le zoo, la population mondiale de girafes a chuté de 40% en trente ans, notamment à cause de la déforestation et du braconnage, ces animaux étant chassés pour leur viande ou leur peau. Il ne resterait qu'environ 80 000 spécimens, affirme le parc australien, contre 155 000 en 1985.