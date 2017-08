QUIZ. Le rat peut-il vraiment avoir 50 petits tous les ans ? Testez vos connaissances sur la reproduction des animaux

Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) a donné naissance à deux jumeaux, vendredi 4 août, une première en France pour des pandas géants. Un véritable événement au vu des difficultés rencontrées par cette espèce pour se reproduire.

La femelle n'a en effet ses chaleurs qu'une fois par an, et cela ne dure que 72 heures. Pire, elle n'est véritablement féconde que 12 à 24 heures. Une véritable difficulté pour cette espèce vulnérable, proche de l'extinction jusqu'en 2016. Pour ne rien arranger, le mâle n'est pas des plus actifs et manque souvent le coche.



Chose étonnante, si l'animal fait le plus souvent plus de 80 kilos, son bébé à la naissance ne pèse que 150 à 200 grammes. La raison ? Une période de gestation éclair qui ne dure que 55 jours. Les spécificités de cette espèce ont donc donné l'idée à franceinfo de se pencher sur les cas les plus originaux en matière de reproduction et d'accouplement chez les animaux. Voyons si vous avez été attentifs lors de vos cours de bio ou en regardant des documentaires animaliers.