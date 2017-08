Chantal Goya commente la naissance des pandas de Beauval sur CNews, les internautes rigolent

Qui mieux que la célèbre interprète de Pandi panda pour commenter la naissance historique, dans la soirée du vendredi 4 août, au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) de jumeaux pandas – dont un seul a survécu ? CNews a fait le choix original, samedi 5 août, d'inviter Chantal Goya. D'emblée, la journaliste précise : "Soyons honnêtes. Sur Twitter, quand on a dit qu'on allait vous recevoir, les gens ont souri, mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que vous êtes engagée dans la protection de ces animaux."

"Un joli cadeau pour la France"

Et la chanteuse d'expliquer : "Ces pandas sont quand même des animaux terriblement rares qu’on trouve en Chine. (...) Je sais que c’est l’emblème aussi du WWF pour la protection des animaux." Puis Chantal Goya revient sur la genèse de son tube, Pandi panda, sorti en 1984. "Je m’étais dit avec Jean-Jacques [Debout, mari de Chantal Goya, auteur et compositeur ] : 'Si on faisait une chanson sur un panda ?'", s'est souvenue la chanteuse.

C’est tellement important de dire aux enfants, aux familles qu’un jour il faudra protéger notre planète avec les animaux, les être humains. Et ce petit panda qui vient de naître, c’est vraiment un joli cadeau pour la France. Chantal Goya sur CNews

Sur Twitter, des internautes facétieux se sont amusés de la présence de la chanteuse sur le plateau de la chaîne d'info. D'autres se sont rappelés de Pandi panda, "petit ourson de Chine (...) né dans l'Himalaya".

Chantal Goya pour parler de la naissance d'un panda sur CNEWS. J'imagine que BFM va inviter un chef indien pour parler des embouteillages. — RémynouLeChat (@RemynouLeChat) 5 août 2017

Chantal Goya invitée de Cnews pour parler des pandas



Hâte de voir Patrick Sébastien auJT sur la menace de la pêche en gros sur les sardines — Moche mais jm'en fou (@MocheCelib) 5 août 2017

Il aurait pu faire aussi faire appelle à Phillipe Laville, lui il "tape sur des Bambous" #ChantalGoya #cnews #deuxexpert — Arya (@AryaHella) 5 août 2017

Après Chantal Goya #CNews invite son expert ferroviaire, Grand Corps Malade, au sujet des pannes Gare Montparnasse.https://t.co/nkV3ihrOWm — Toubidou (@TiToubidou) 5 août 2017